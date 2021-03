Protesten tegen maatregelen: terrassen geopend en snel weer dicht

Met de opening protesteert de uitbater tegen de coronamaatregelen. Rond 12.30 uur kreeg De Vos bezoek van de politie en handhaving. Agenten liepen met De Vos, onder luid applaus van de terrasbezoekers, zijn café in. Korte tijd later leek het erop dat het terras weer werd gesloten. Personeel stapelde stoelen op en zette enkele tafeltjes op de kop. Een kwartier later was het terras leeg. Bezoekers van Boerke Verschuren stonden nog wat na te babbelen, sommigen met een afhaalmenu van het café onder de arm.

Het terras zat na de opening al snel bomvol en de eerste kopjes koffie en biertjes werden gereserveerd. Ook bij het naastgelegen terras van café-restaurant Moeke, dat iets eerder openging, zat het vol. Er werd ook geluncht. Volgens De Vos heeft hij ervoor gezorgd dat het terras op een veilige manier open ging, met voldoende afstand tussen de bezoekers en een gezondheidscheck vooraf. „Zo moet het kunnen”, aldus De Vos, die kort na de sluiting nog niet wist of hij een boete of waarschuwing krijgt.

De Vos voor zijn geopende terras. Ⓒ De Telegraaf

Burgemeester Paul Depla van Breda en burgemeesters elders in het land zeiden maandag te zullen handhaven als mensen worden voorzien van een drankje of hapje op een terras.

’Voelt goed’

De 25-jarige Robin uit Breda woont in de buurt en zag toevallig dat het terras open ging. „Ik ben maar even lekker gaan zitten. Dit is toch wel een half jaar geleden. Het voelt goed, even een kopje koffie doen in de zon.”

Volgens een woordvoerster van de gemeente wordt De Vos eerst aangesproken op zijn gedrag. „Als hij doorgaat, krijgt hij een waarschuwing. Zet hij door, dan volgt een boete. Zo zijn we daar steeds mee omgegaan.”

Politie komt het café van De Vos binnen om de boel te sluiten. Ⓒ MaRicMedia

Verschillende afdelingen van KHN riepen hun leden eerder op om op 2 maart de terrassen tegen de regels in weer open te gooien. Ze vinden de horecasluiting onzinnig voor de buitenruimtes. Reden hun terras opgepoetst en wel buiten te zetten. Veel terraseigenaren verzonnen er een opvallende actie bij om zoveel mogelijk aandacht te trekken.

De Vos is woordvoerder van ondernemers van tientallen regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Ook in Amsterdam terras open en weer dicht

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema waarschuwt horecaondernemers dat er wordt opgetreden als ze tegen de coronaregels in hun terras openen. Dinsdagochtend gebeurde dat bij café Del Mondo op de Nieuwmarkt, waar mensen genoten van een drankje op het terras. De uitbater heeft de zaak inmiddels weer gesloten.

Halsema roept de horeca op „ondanks de moeilijke situatie en hoge nood” terrassen niet te openen. Een stille protestactie, zoals een terras afgezet met bijvoorbeeld roodwit lint of met omgekeerde tafels, wordt ongemoeid gelaten. Maar het werkelijk openen van terrassen is vanwege de coronapandemie niet toegestaan. „Dan moeten we optreden.” Horecazaken die toch opengaan, riskeren sluiting „door last onder bestuursdwang.”

Ook in Vlaardingen opende een café het terras.

Gevel

De gevel en het terras va café Boerke Verschuren in Breda werden in de nacht van maandag op dinsdag besmeurd met ketchup. Ook hebben onbekenden posters met de tekst „Johan de V en Paul D. Opengaan = bloed aan je handen. Opruiing is bij wet verboden” aangebracht. De Vos sprak van een „treurige actie”, maar zag daarin geen reden om zijn terras binnen te houden.

De eigenaar van de cafés in Breda, Laurens Meyer, is vol lof over het openen van de terrassen. „Ik vind het fantastisch om te zien hoe blij mensen zijn nu de terrassen open zijn. Dit is een duidelijk statement hoe de terrassen op verantwoorde wijzen open kunnen.” Ook twee mannen op het terras zijn blij. „We juichen het toe dat iemand zijn nek wil uitsteken. We weten ook hoe bij de horeca het water boven de lippen staat.”

