Ministerie wil nieuw advies over tijd tussen prikken Pfizer

In de eerdere versie stond dat „ten minste 21 dagen” moeten zitten tussen de twee injecties die nodig zijn voor een adequate bescherming tegen Covid-19. Nu staat er heel duidelijk ”3 weken.” Ook de fabrikant zelf raadt een interval van 3 weken aan voor een adequate bescherming.

Nederland heeft onlangs juist besloten het interval op te rekken tot maximaal zes weken. Zo kunnen in dezelfde tijd meer mensen worden gevaccineerd. Tot er een nieuw advies van de Gezondheidsraad ligt, houdt het ministerie vast aan die strategie, laat een woordvoerder weten. De raad stelde twee weken terug nog in een gezamenlijk advies met het Outbreak Management Team (OMT) dat zij zich „kunnen voorstellen dat het uitstellen van de tweede vaccinatie met maximaal drie weken voordeel kan opleveren.”

De Gezondheidsraad gaat nu „eerst informatie verzamelen over de achtergrond van de aanpassing die het EMA heeft gedaan”, laat een woordvoerder weten. Over het vervolg kon hij nog niets zeggen.

Deelnemers van het klinisch onderzoek naar het vaccin kregen hun tweede dosis 19 tot 42 dagen na de eerste. Daar plaatst het EMA nu een belangrijke kanttekening bij: 93,1 procent van de proefpersonen kreeg de tweede prik 19 tot 23 dagen na de eerste. Slechts een kleine minderheid kreeg de prik dus later.

Geen aanscherping, maar ’verduidelijking’

Het EMA zelf spreekt overigens niet van een aanscherping, maar van een „verduidelijking.” Ook volgens het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) gaat het om „het verduidelijken en gelijktrekken van de productinformatie” om „onnodige verwarring te voorkomen.” Het officiële advies is en blijft een interval van 3 weken, „met een maximale uitloop tot 42 dagen”, aldus het CBG. „Zo is dit ook onderzocht in de studies naar het vaccin”, stelt het college, ook al is een langer interval slechts bij een paar procent van de proefpersonen onderzocht.

„Je verwacht niet ineens een harde daling in effectiviteit”, voegt een woordvoerster van het CBG eraan toe. Die conclusie is gebaseerd op de gegevens van de relatief kleine groep die later de tweede prik ontving en „ervaring van andere vaccins.”

Het vaccin van Pfizer/BioNTech is net als dat van Moderna overigens van een ander type dan alle vaccins daarvoor. Het is gebaseerd op zogeheten messenger-RNA, dat lichaamscellen aanzet tot het maken van een specifiek eiwit dat in het virus zit. Door de vaccinatie leert het afweersysteem dat eiwit een volgende keer herkennen. Daardoor kan het virus snel worden opgeruimd.