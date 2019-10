’Paus Benedictus deed niets tegen seksueel misbruik priester’

Opnieuw een seksschandaal en opnieuw betreft het seksueel misbruik waartegen het Vaticaan niet optrad. Ⓒ Foto EPA

ROME - De voormalige Duitse paus Benedictus XVI is in opspraak geraakt wegens seksschandalen die tijdens zijn pausschap hebben plaatsgevonden, zonder dat hij er tegen optrad. Dit stelt de Duitse boulevardkrant Bild. Het dagblad zegt over e-mails en andere documenten te beschikken, die dat aantonen.