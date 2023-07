Premium Het beste van De Telegraaf

Verhitte verkiezingsstrijd barst los: wie worden de lijsttrekkers?

Den Haag - Nu kabinet-Rutte IV kopje-onder is gegaan, moeten partijen zich in vliegende vaart klaarmaken voor nieuwe verkiezingen. Terwijl uitdager BBB een maand geleden al riep in de startblokken te staan, zijn er ook veel vraagtekens in Den Haag: gaan Sigrid Kaag en Wopke Hoekstra een rondje door? Wat doet Pieter Omtzigt? En komt klimaatpaus Frans Timmermans terug uit Brussel om het linkse blok kleur op de wangen geven?