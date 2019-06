’Maarten, heel Nederland zwemt vandaag met jou mee!’

„Maarten van der Weijden nu voorbij Dokkum en op koers voor een waanzinnige prestatie. Veel succes met de laatste zware dag van jouw voor het goede doel”, twitterde de minister-president maandagochtend. „Heel Nederland zwemt vandaag met jou mee!”

Van der Weijden is maandagochtend rond 10.00 uur onder grote belangstelling aangekomen in Dokkum. Hij heeft hier zijn tiende en één na laatste stempel voor zijn Elfstedenzwemtocht gekregen. Hij gaat nu terug naar Leeuwarden, waar hij in de avond hoopt aan te komen.

Ook andere politici hebben de zwemkoorts te pakken. „Hij is er bijna, nog 23 kilometertjes zwemmen. Dat zijn maar 920 baantjes!”, twittert D66-Kamerlid Jan Paternotte. Het Friese VVD-Kamerlid Aukje de Vries jubelt in het Fries: „Maarten is deade punt yn Burdaard fan ferline jier foarby.”