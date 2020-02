D66 wil gesprek met foute rappers in strijd tegen wapens jongeren

Afgelopen maanden kwamen diverse partijen al met plannen om de hoeveelheid wapens bij jongeren terug te dringen. Volgens Van Dantzig is een tien-stappenplan nodig. „Dit probleem kan niet door de politie alleen worden opgelost. Zij kunnen wapenbezit opsporen maar niet uitbannen”, stelt hij.

De democraat wil dat er op korte termijn een wapeninzamelpunt wordt geopend en een meldpunt ’veilig naar school’. Hier kunnen kinderen die zich onveilig voelen zich melden en een manier vinden om met een veilig gevoel van en naar school te kunnen.

„Wijs rondom middelbare scholen ook extra gebieden aan waar een verbod geldt voor messen en steekwapens die niet onder de Wet wapens en munitie vallen”, zegt Van Dantzig. „In andere gebieden zou je nog kunnen zeggen dat je messen op straat niet kunt verbieden, bijvoorbeeld omdat je die nu eenmaal koopt bij de Blokker. Dat is niet realistisch, dus. Maar messen op school heb je niet nodig. Dan weet je gewoon dat het foute boel is”, zegt Van Dantzig.

Bedreigingen in drillraps

Van Dantzig wil ook dat er gesprekken aangegaan worden met rappers en ’andere invloedrijke personen uit de buurt die nu in drillraps bedreigingen uiten’. „Help hen hun artistieke talenten te benutten zonder daarbij strafbare gedragingen te plegen.” Scholen moeten wat hem betreft ook langer open door er jongerenwerkers rond te laten lopen. Daarnaast zou het volgens Van Dantzig goed zijn om ouders van neergestoken kinderen uit te nodigen om op basis van vrijwilligheid hun verhaal te doen voor de klas. „Organiseer ook met ouders van jongeren bij wie wapens aangetroffen worden wekelijkse gesprekken, met en zonder hun kind, met voor die casus meest geschikte hulpverlener.” Van het instellen van preventief fouilleren rond scholen is Van Dantzig geen voorstander.

„Als er daadwerkelijk veiligheidsrisico’s zijn kan de politie dat al op basis van de bestaande bevoegdheden. Waar ik mij grote zorgen om maak is als in wijken waar het vertrouwen in de politie toch al broos is, iedereen tegen de muur wordt gezet. Het wapenbezit onder jongeren moet met spoed worden teruggedrongen. De beste manier om dat te doen is door te voorkomen dat jongeren überhaupt een wapen gaan dragen. Dat kan niet met één simpele oplossing.”