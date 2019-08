Getuige (21) tramaanslag Utrecht kreeg doodsbedreigingen

Nicky was 18 maart aan het werk op het Utrechtse 24 Oktoberplein toen Gökmen T. daar zes mensen neerschoot. Vier van hen overleefden de aanslag niet. Terwijl er schoten werden gelost, rende hij naar de tram en sleepte met een omstander een vrouw achter een auto. In een interview met de Volkskrant vertelt Nicky dat hij oog in oog stond met Gökmen T.. „Hij richtte op mij. Ik ben gaan rennen, maar even later teruggegaan om toch nog te helpen”, aldus de twintiger.

Bekijk ook: Utrecht overweegt herdenkingsmonument aanslag

Na het verhoor op het politiebureau kreeg Nicky slachtofferhulp aangeboden. De dagen na de aanslag had hij last van nachtmerries. „Dat was wel heftig. Toen heb ik besloten: nu moet ik misschien toch even een therapie gaan doen.” Sinds de aanslag heeft hij de draad weer op proberen te pakken. Inmiddels gaat het weer goed met hem.

Sociale media

Niet de schoten, maar de ’haat via sociale media’ is Nicky het meest bijgebleven. Nadat hij zijn verhaal deed in de uitzendingen van het NOS-journaal en Nieuwsuur, begon zijn inbox vol te lopen met haatreacties. „Dat heeft op mij de grootste impact van alles gehad”, vertelt hij.

Niet alleen Nicky werd bedreigd, maar ook zijn familie werd niet met rust gelaten. „Ik hoop dat je kankermoeder neergeschoten wordt, dat jij neergeschoten wordt, dat je hele familie kanker krijgt”, schreef iemand. Sommigen zeiden zelfs dat ze hem op zouden komen zoeken.

Reacties kwamen veelal van ’bepaalde mensen van het islamitisch geloof’. Volgens hen zou Nicky het geloof zwart proberen te maken, maar volgens Nicky is dat echt onzin. „Ik werk met mensen van het islamitische geloof, mijn broer heeft een Turkse vriendin. Ik heb zelfs dat meisje geholpen samen met een jongen met een Turkse achtergrond.”

Niet al te lang geleden keek hij terug naar een online nieuwsbericht over de aanslag. Daaronder stonden lovende reacties als ’held’ of ’goed gedaan’. „Ik denk dat alle slechte reacties eruit gehaald zijn. Maar dan fleur je wel een beetje op”, aldus de twintiger.