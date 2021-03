Gaat de zelftest ons meer vrijheid geven?

Het uitvoeren van de test lijkt kinderspel: je haalt een wattenstaafje door je neus, stopt het in een flesje met speciale vloeistof, even schudden en als laatste stap druppel je wat van de vloeistof op een teststrook. Ⓒ ANP

Amsterdam - Even naar de supermarkt voor een pak melk, een bloemkool en een stuk of vijf coronasneltests. In Duitsland kan het sinds afgelopen weekend en ook in Nederland worden de voorbereidingen al getroffen. Apothekers en drogisterijen vragen coronaminister Hugo de Jonge om daar nog eens goed over na te denken: zij vinden dat de zelftests niet thuishoren in de supermarkt.