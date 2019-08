El Paso eensgezind: ’We komen er weer bovenop’

Texanen en Latino’s zoeken troost bij de gedenkplaats in El Paso. ’In de praktijk is dit één gemeenschap.’

In El Paso kan je er niet omheen. Op de bussen staan de namen van de slachtoffers. Op reclameborden, in restaurants, op het vliegveld en op T-shirts staat #elpasostrong. De slogan die laat zien dat de Amerikaanse stad aan de grens met Mexico er bovenop wil komen. Een week na de schietpartij die voor 22 doden zorgde, is er verdriet, angst en boosheid, maar ook verbondenheid.