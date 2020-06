Vlaams Belang ziet Hitlergrap niet zitten, excuses omroep

Het ging om een grap waarin de partij in verband wordt gebracht met de Hitlergroet. Een van de panelleden stelde dat leden van Vlaams Belang elkaar op deze manier begroeten nu zij door corona geen handen mogen schudden en hun gezicht met een mondkapje is bedekt.

Bij de publieke VRT hebben politieke partijen, waaronder Vlaams Belang, zetels in de raad van bestuur. In de statuten staat echter dat bestuursleden zich alleen over strategische vraagstukken mogen uitspreken, niet over inhoudelijke zaken. Dit lijkt nu toch te zijn gebeurd. Wie de aflevering terugkijkt op VRT Nu, ziet de passage niet meer. Het item wordt door Vlaams Belang gezien als de zoveelste „bewuste provocatie.”

De Ideale Wereld wordt mede gepresenteerd door de Nederlandse cabaretier Jan Jaap van der Wal. Hij stelt in De Standaard dat het besluit voor het schrappen van de scène lag bij de producent.

Spijtbetuiging

Programmadirecteur Olivier Goris heeft zijn excuses geboden in een mail aan de voltallige raad van bestuur, meldt Nieuwsblad. „Dit is een inschattingsfout die niet had mogen gebeuren. We hebben dit doorgesproken met de redactie van het programma en het productiehuis. Samen bieden we onze verontschuldigingen aan voor wie zich gekwetst voelde.”