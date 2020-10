Hoekstra: KLM bovenaan de lijst

„Wereldwijd heeft de luchtvaart het moeilijk - het is één van de zwaarst getroffen sectoren, die naar verwachting het langst nodig heeft om op te krabbelen. Dat gaat onvermijdelijk ten koste van arbeidsplaatsen. We doen er alles aan die zo veel mogelijk te helpen behouden.”

Toch zal de hulp van de overheid de verliezen niet volledig kunnen compenseren. „Er zit een grens aan hoeveel banen we kunnen redden”, zegt Hoekstra. „Daar moeten we eerlijk in zijn.”

Waren het eerste steunpakketten vooral bedoeld als overbrugging, met de nieuwe steunronde wil het kabinet bedrijven zo veel mogelijk aanzetten tot het helpen omscholen van hun personeel voor sectoren waarin nog wel werk is. In het geval van KLM zou dat de logistiek kunnen zijn, oppert de CDA-minister.

Het derde steunpakket bedraagt zo’n 11 miljard euro en is beschikbaar vanaf 1 oktober. Sinds onder meer de horeca opnieuw dicht moest, klinkt de roep om extra steun. Het kabinet neemt daarover binnenkort een besluit.