Auto vliegt eerste verdieping woonhuis binnen

Een brandweerman zegt in Amerikaanse media dat het bizarre tafereel in het dorpje Lewistown vermoedelijk tot stand kwam nadat de bestuurder op hoge snelheid op een duiker reed. Deze buis diende mogelijk als een soort lanceerplatform. „De helling van de duiker was voldoende om over de auto’s op de oprit te vliegen en direct te landen op de eerste verdieping”, aldus de brandweerman.

De politie spreekt van ’een opzettelijke daad’ van de bestuurder (20), maar geeft verder geen toelichting. Toen agenten poolshoogte kwamen nemen, stond de automobilist al naast het voertuig. Hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. De bewoner was thuis op het moment van het ongeval, maar kwam met de schrik vrij: hij was op de begane grond.

Ⓒ Junction Fire Company

In de woning is de schade goed zichtbaar. Ⓒ Junction Fire Company