Veroordeelde crimineel scheldt rechter uit, wordt direct in rechtbank weer gearresteerd

Direct nadat de man (31) van de rechter te horen had gekregen dat hij twee maanden moest zitten voor een serie misdrijven werd hij, nog voor hij buiten stond, in de gang van de rechtbank gearresteerd voor een nieuw strafbaar feit: het beledigen van de rechter die hem net zijn straf had opgelegd.

De alerte officier woonde een zitting bij van de vrouwelijke politierechter omdat hij een collega in opleiding begeleidde. De rechter veroordeelde de verdachte tot twee maanden celstraf. Tot hij die straf zou moeten uitzitten, mocht de man staan en gaan waar hij wilde. Maar ver kwam hij niet toen hij weg wilde lopen: ,,Bedankt kankerhoer!’’, schreeuwde hij na de uitspraak naar de rechter toen hij de zaal uitliep.

Sprint

De officier in de zaal bedacht zich geen moment en sprintte achter de veroordeelde aan. Op de gang sommeerde hij twee aanwezige agenten om hem meteen aan te houden wegens belediging. De politie nam de man mee voor verhoor over de grove belediging. Omdat het OM Noord-Holland aangever is en de rechtbank Haarlem direct betrokkene, zal de 31-jarig door het openbaar ministerie Amsterdam worden vervolgd voor het beledigen van de rechter: ,,Het beledigen van ambtenaren is een verzwarende omstandigheid, we nemen deze zaak hoog op’’, aldus de zegsman van justitie.