Voortvluchtige Beverwijker (52) opgepakt in Benidorm

Media in Spanje schrijven over de arrestatie aan de Costa Blanca door de nationale politie. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie in Nederland bevestigt de aanhouding van de voortvluchtige man.

,,Hij heeft nog 1429 dagen cel openstaan, na de 191 dagen die hij al in voorarrest heeft gezeten”, zegt een woordvoerster. ,,De procedure voor zijn overlevering naar Nederland loopt, het is nog niet duidelijk wanneer dat gaat gebeuren.”

Arrestatiebevel

De Noord-Hollander hield zich al maanden verborgen in de stad aan de oostkust van Spanje, stellen media in het land. Op beelden van de nationale politie is te zien dat hij in een leren jas en met instapschoenen in een politieauto wordt gezet, om hem vanaf zijn onderduikadres af te voeren.

Hij was eerder in ons land veroordeeld tot een celstraf van 4,5 jaar. Behalve in Nederland werd hij ook gezocht in Spanje en Denemarken voor verschillende misdrijven. Er was een Europees arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd wegens grootschalige drugshandel (met name in cocaïne), witwassen, lidmaatschap van een criminele organisatie en het dragen van valse papieren, melden media.

Tijdens zijn arrestatie had de man geen id-bewijs bij zich, waardoor hij zich niet aan agenten kon legitimeren. Na onderzoek kwam de politie erachter wie hij was, waarna hij werd overgebracht naar een cellencomplex bij het nationale hooggerechtshof in Madrid, wachtend op een besluit of en wanneer hij op het vliegtuig naar ons land wordt gezet.