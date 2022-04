Schiphol waarschuwt voor extra drukte op zondag

Door de staking bij het personeel dat bagage en vracht regelt heeft KLM zaterdag 110 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd. Ook zondag vallen er naar verwachting nog ongeveer dertig vluchten uit, meldt een woordvoerster van KLM. Dat heeft te maken met de gevolgen van de staking die nog doorwerken en er is baanonderhoud. Reizigers die zondag niet kunnen afreizen, worden daarover geïnformeerd, aldus de KLM-zegsvrouw.

Schiphol raadt reizigers aan die voor 9.00 uur vliegen met KLM, Transavia of easyJet om 3 uur voor vertrek op Schiphol te zijn. KLM bekijkt of er op kortere afstanden binnen Europa wellicht grotere toestellen kunnen worden ingezet, om meer passagiers tegelijk snel op hun bestemming te brengen.

Door de staking waren er zaterdag duizenden mensen op Schiphol. Voor een van de vertrekhallen stond een lange rij, die doorliep tot buiten het gebouw van de luchthaven. Omdat het te druk werd, werden reizigers opgeroepen niet meer naar de luchthaven te komen. „Het is treurig als je je er na twee jaar coronapandemie ontzettend op hebt verheugd om weg te gaan en dat je vakantie dan zo begint”, aldus de KLM-woordvoerster.

De directie van KLM beloofde eerder zaterdag in gesprek te gaan met de afhandelaars over de arbeidsvoorwaarden en de werkdruk. Personeel is boos over de lage waardering voor hun werk. Ook vrezen ze voor hun baan nadat KLM aangaf ook met een externe afhandelaar te willen gaan werken.