Spaanse premier verliest vertrouwensstemming

Sánchez kreeg in de Spaanse Tweede Kamer, het Congres van Afgevaardigden, alleen de steun van 123 partijgenoten en een parlementariër van een kleine regionale partij. 155 parlementariërs stemden tegen en 67 anderen onthielden zich van stemming, bericht de krant El País.

De uitkomst van de stemming betekent dat Sánchez vooralsnog geen nieuwe regering kan vormen. Zijn partij won de verkiezingen in april, maar kreeg geen absolute meerderheid in het parlement. Sánchez ging met de linkse partij Unidos Podemos praten over het vormen van een coalitie, maar een doorbraak bleef uit.

Sánchez kan later dit jaar eventueel nog een keer proberen de steun van het parlement te krijgen. Lukt dat niet, dan moeten de Spanjaarden in november weer naar de stembus. Dat is dan de vierde landelijke verkiezing in vier jaar tijd.

