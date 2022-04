Hongarije blokkeert protest EU tegen opsluiting activist Turkije

Video

‘Rusland heeft over paar weken niks meer om mee aan te vallen’

Een adviseur van de Oekraïense president Zelenski zegt dat de aanval van Rusland in de Donbas over een paar weken eindigt omdat er geen materieel meer is om mee aan te vallen. Voormalig commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruif bevestigt dit bij Op1 en legt uit waarom.