Jihadisten ’Beatles’ in VS aangeklaagd om moord op gijzelaars

De twee beklaagden zouden tot de ’Beatles’ van de Islamitische Staat hebben behoord. Dat was de bijnaam van een groep Britse jihadisten die berucht is geworden door het vermoorden, vaak door onthoofdingen, van westerse gijzelaars. De groep vermoordde volgens de Amerikaanse justitie zeker 27 westerse gijzelaars, onder wie twee Amerikaanse journalisten (James Foley en Steven Sotloff), de Amerikaanse hulpverlener Peter Kassig en Britse en Japanse journalisten en hulpverleners. Over de dood in 2015 van de Amerikaanse hulpverleenster Kayla Mueller die door de jihadisten in Raqqa (Syrië) gevangen werd gehouden, verkracht en gemarteld, is nog veel onduidelijk.

De twee worden onder meer beschuldigd van het vermoorden en het gijzelen van personen. Hun Britse nationaliteit is afgenomen als gevolg van hun activiteiten voor IS in het Midden-Oosten. Ze werden in 2018 door Koerdische strijders in Syrië opgepakt en overgedragen aan Amerikaanse militairen in Irak. De Britse en Amerikaanse autoriteiten hebben wel afgesproken dat de twee niet zullen geëxecuteerd, zelfs al zouden ze de doodstraf krijgen opgelegd. Het openbaar ministerie stelt dat echter niet na te streven.

Eufraat

Islamitische Staat is in Irak opgezet als een internationale terreurbeweging voor strijd tegen vooral westerse belangen in Irak dat in 2003 door de VS onder de voet werd gelopen. Begin 2014 verjoegen de soennitische extremisten van IS verrassend de Iraakse strijdkrachten uit een groot deel van het noorden van het land. Ze onderwierpen ook grote delen van Syrië. De jihadisten voerden een schrikbewind in een groot gebied langs de rivier de Eufraat dat ze ’kalifaat’ noemden en waar meer dan 10 miljoen mensen woonden. Het ’kalifaat’ heeft het tot in 2017 uitgehouden.