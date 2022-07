181 mensen uit Afghanistan in Nederland aangekomen

In de afgelopen twee weken zijn in totaal 214 mensen uit Afghanistan naar Nederland gekomen, ook via andere routes. Door de Pakistaanse uitzondering hoopt het kabinet honderden mensen die nog in Afghanistan zitten (onder wie vooral Afghanen) uiterlijk in september naar Nederland over te brengen.

Vorig jaar namen de Taliban de macht over in Afghanistan. Vlak voordat de fundamentalistische beweging de hoofdstad Kabul veroverde, werden honderden mensen geëvacueerd. Sindsdien zijn zo'n tweeduizend mensen uit Afghanistan naar Nederland overgebracht.