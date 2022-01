Premium Het beste van De Telegraaf

AIVD waarschuwt voor kwantumcomputer: geen geheim meer veilig

De kwantumcomputer verschijnt aan de horizon en als die techniek doorbreekt, zijn alle online veiligheidsmaatregelen in één klap waardeloos. Een cyberdivisie van de Inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD waarschuwt woensdag dat iedereen met gevoelige informatie zich moet voorbereiden, want het is nog maar een kwestie van jaren tot vijanden ongekende rekenkracht tot hun beschikking hebben om in te breken in elk geheim systeem. Alle vormen van encryptie, zoals ook gebruikt bij berichtendiensten als Whatsapp en Telegram, zouden daarmee in één klap waardeloos worden.