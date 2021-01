Machtige miljardair Adelson wordt begraven in Jeruzalem

Casinomagnaat Adelson overleed onlangs op 87-jarige leeftijd in de VS. Hij had een geschat vermogen van 35 miljard dollar (29 miljard euro) en behoorde daarmee tot de rijkste mensen op aarde. De zakenman gebruikte zijn aanzienlijke vermogen om conservatieve politici te steunen in de VS. Daar profiteerde ook president Donald Trump van.

Adelson stond ook bekend als aanhanger van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Die prees de casinomagnaat na zijn dood als een „voorvechter van het Joodse volk.”