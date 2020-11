’Den Haag stad van vrede en recht’ erfenis van naziproces Neurenberg

Duitse nazi-leiders in de beklaagdenbank tijdens het historische proces in Neurenberg. Ⓒ USIS

Den Haag - Van het naziproces in Neurenberg, dat vrijdag 75 jaar geleden begon, loopt een rechte lijn naar Nederland. Niet alleen omdat Arthur Seyss-Inquart, Hitlers zetbaas in ons land, er de doodstraf kreeg. Net als elf andere kopstukken. Maar ook omdat daar de juridische basis werd gelegd voor het Joegoslavië-tribunaal en het Internationaal Strafhof in Den Haag.