Corona muteert: wordt het virus gevaarlijker?

Er zijn al duizenden varianten van het coronavirus. Ⓒ 123rf

Als er in rampenfilms mutanten opstaan, is dat meestal reden voor paniek. Dat het coronavirus muteert, lijkt dus iets om je zorgen over te maken. Een schrikbeeld is dat een andere virusvariant in staat is om mondkapjes en handzeep te slim af te zijn. Maar is dat ook zo? Vijf vragen over de veranderende ziekteverwekker.