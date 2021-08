Ophef om uitgelekte video waarin agent arrestant ombrengt

De beelden laten zien hoe Thitisan „Chief Joe” Uttanapol, hoofd van een politiebureau in de centraal gelegen provincie Nakhon Sawan, een plastic zak om het hoofd van de verdachte wikkelt en hem slaat, terwijl collega’s de man vasthouden en het slachtoffer gilt van de pijn.

Vier politieagenten zijn gisteren aangehouden. De politiechef zelf, die wordt beschuldigd van moord met voorbedachten rade, en twee anderen zijn op de vlucht. Vermoedelijk houden ze zich schuil in buurland Laos.

Thai uiten massaal hun woede sinds het filmpje van bijna tien minuten deze week uitlekte door een diep geschokte jonge agent, die ooggetuige was. Ze trokken al snel vergelijkingen met de moord op George Floyd in 2020, die in heel Amerika leidde tot protesten tegen politiegeweld en raciale onrechtvaardigheid. De hashtag „Chief Joe” is bijna 2 miljoen keer gedeeld op Twitter.

Bij een inval gisteren in de villa van Thitisan Uttanapo trof de politie niet minder dan dertig luxe auto’s aan, waaronder Ferraris, Porches en Lamborghini’s.

De video van het luxe huis van de politieman:

De vermoorde man, Jirapong Thanapat, stierf op 6 augustus op het politiebureau. Hij en zijn vrouw waren gearresteerd met 100.000 methamfetamine-pillen op een rondweg in de provincie.

Sociale media in Thailand worden overspoeld met verhalen over politieagenten die in drugs handelen, mensen afpersen en steekpenningen eisen. Politiegeweld is wijdverbreid. Vrijwel geen enkele instelling in het land wordt met meer minachting en wantrouwen bekeken dan de politie.