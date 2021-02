Eigenaar afgebrande Oase Beachclub: ’Desnoods kroketjes verkopen vanuit houten hutje’

Maar liefst 35 jaar al runde Van den Assem zijn levenswerk op het Zwarte Pad. Als een pionier was hij de eerste die op deze locatie aan het Noorderstrand begon. „Mensen noemen mij weleens gekscherend de Johan Cruyff van het Zwarte Pad. Ik begon er 35 jaar geleden met kroket en frikandellen en nu eten de gasten oesters en kreeft. Ik zit er echt lang en heb alle ontwikkelingen meegemaakt.”

Het levenswerk brandde echter in de nacht van zaterdag op zondag volledig af, door nog onbekende oorzaak. „Er is echt helemaal niets meer over. Het is extra wrang omdat dit het allereerste jaar was dat we niet hoefden op en af te bouwen. Ik had daar dus heel veel mee kunnen besparen. Nu is alles weg”, aldus Van den Assem.

Een keer eerder had Oase Beachclub rampspoed toen in 1990 door een storm het paviljoen in het water belandde. „Ik was nu helemaal bezig in de hoop dat we in maart straks open konden. Maar ik ga niet bij de pakken neerzitten. Als ik niet alles opnieuw kan opbouwen dan begin ik gewoon weer van voren af aan. In een klein hutje desnoods.”

Naast een telefoontje van de burgemeester is Van den Assem overspoeld met steunbetuigingen. „Zoveel berichtjes, echt hartverwarmend. We hebben heel veel vaste gasten die ons nu steunen.”

Zo is er al een donatieactie begonnen om de onfortuinlijke eigenaar te helpen.