’Weg vrij voor rekeningrijden, kinderopvang deels gratis’

In het staartje van de formatie moet nog worden geschaafd aan het financiële plaatje van het conceptakkoord en aan de definitieve teksten, melden bronnen. Maandag akkeren VVD, D66, CDA en CU de boel dan nog een keer van voor tot achter door, is de bedoeling. Volgens CU-leider Segers gaat het om ’de puntjes op de i’. Intussen lekken steeds meer plannen uit.

Zo zullen automobilisten zich op moeten gaan maken voor rekeningrijden. Het is de bedoeling dat het kabinet-Rutte IV daarvoor plannen gaat opstellen, zodat het in een volgende kabinetsperiode kan worden ingevoerd. De VVD heeft zich er in het verleden met hand en tand tegen verzet, maar toont zich volgens betrokkenen nu toch echt bereid om ermee van start te gaan.

Kinderopvang

Deze krant meldde eerder al dat de kinderopvang deels gratis wordt. Dat geldt met name voor ouders met de kleinste portemonnee, maar ook voor hogere inkomens wordt het een stuk goedkoper. Het nieuwe kabinet wil de veranderingen niet te snel doorvoeren. Gevreesd wordt namelijk dat er dan een niet te behappen toeloop op de kinderopvang ontstaat.

Dat het leenstelsel op omkukelen staat, sijpelde ook al eerder door. Nieuw is dat het afschaffen ervan wellicht nog wel even op zich zal laten wachten. Gedacht wordt aan het studiejaar 2024-2025. Het wordt een peperdure operatie. De VVD was er altijd op tegen. De overige partijen hebben het er desondanks doorheen gekregen.

Vrouwenquotum

Het nieuwe kabinet zal, zoals het er nu naar uitziet, twintig ministers krijgen en ongeveer tien staatssecretarissen. Gemikt wordt op minstens vijftig procent vrouwen op het bordes, maar geschiktheid is doorslaggevend.

Bij de VVD wordt verwacht dat staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Economische Zaken en Klimaat) in het nieuwe kabinet terugkeert. Kamerlid Aukje de Vries, een financieel expert in de partij en woordvoerder in de coronadebatten, maakt eveneens grote kans op een post in Rutte IV.

Bij het CDA zal Hugo de Jonge niet terugkeren op zijn oude zorgportefeuille, meldt een bron. Of hem wel een ander ministerschap wacht, is onduidelijk. Bij D66 gooit onderwijsminister Ingrid van Engelshoven het bijltje erbij neer.

Wanneer het debat over het conceptakkoord moet plaatsvinden, is nog een puzzel.