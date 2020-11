Man schiet vrouw ’per ongeluk’ dood en begraaft lichaam in bos

De 55-jarige vrouw genaamd France Gérard werd afgelopen maandag als vermist opgegeven. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Een zoekactie in de buurt van haar woning in Mont-Saint-Martin leverde niets op.

France Gérard en Sylvain L. leken jarenlang een een gelukkig stel, maar twee weken geleden maakte France een einde aan de relatie. Sylvain vertrok en besloot in een caravan in de bossen van de Belgische plaats Stockem te gaan wonen.

Wraak

Naar verluidt was Sylvain uit op wraak toen hij afgelopen maandag besloot om naar het huis van zijn ex te gaan. Toen bleek dat France niet thuis was, wachtte hij haar op in de garage. Daar vond hij een geladen pistool met geluiddemper. Toen de vrouw thuis kwam en haar ex zag schrok de vrouw zo dat ze uitgleed, waarna Sylvain haar ’per ongeluk’ in haar rug schoot.

Het lichaam van de vrouw werd donderdag teruggevonden in het bos. De man, die zijn verklaring al meerdere keren heeft gewijzigd, is aangehouden op verdenking van ontvoering en moord.