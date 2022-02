Dinosaurusresten gevonden in 95 miljoen jaar oud skelet van nieuw ontdekte krokodil: ’Zijn laatste maaltijd’

Dit meldt Sky News. De gefossiliseerde overblijfselen van de krokodil, genaamd Confractosuchus sauroktonos, werden teruggevonden op een groot landgoed in Queensland waar schapen gefokt worden. De veronderstelling is dat deze overblijfselen meer dan 95 miljoen jaar oud te zijn.

Terwijl de onderzoekers bezig waren om restanten van de krokodil aan elkaar te plakken, vonden ze skeletresten van een kleine juveniele ornithopod-dinosaurus in zijn maag. Volgens de wetenschappers is dit het eerste bewijs dat krokodillen dinosaurussen aten in Australië.

’Uiterst zeldzaam’

„De ontdekking van een kleine juveniele ornithopod in de darminhoud van een gefossiliseerde krokodil is uiterst zeldzaam, aangezien er wereldwijd slechts een handvol voorbeelden zijn van dieren die dinosauriërs aten”, zegt het Australian Age of Dinosaurs Museum tegen Sky News.

Het fossiel werd voor het eerst ontdekt en opgegraven door medewerkers en vrijwilligers van het museum in 2010. Maar de botten waren extreem kwetsbaar en te dicht samengepakt in een stuk rots om te worden verwijderd. Er moest daarom een speciale techniek gebruikt worden om te achterhalen waar de botten in de rots precies waren gelokaliseerd. Dit heeft jaren geduurd.

Dijbeenderen

Bij de botten van de krokodil werden ook de botten van de dinosaurus gevonden. Dit suggereert volgens de wetenschappers dat de krokodil het dier ofwel direct heeft gedood of het snel na de dood heeft gevangen. Een van de dijbeenderen van de ornithopod was namelijk doormidden gescheurd en het andere dijbeen was zo hard gebeten dat er een tandafdruk was achtergebleven in het bot.