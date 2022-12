Premium Het beste van De Telegraaf

Wat doet mensheid aan biodiversiteit, liggen er al panklare oplossingen?

Door Edwin Timmer

Sinds het koraalgebied van Raja Ampat in Indonesië beschermd wordt, is de biodiversiteit aantoonbaar verbeterd. Ⓒ Getty Images

Woensdag start in Montreal de VN-conferentie over biodiversiteit. Regeringsleiders proberen er harde afspraken te maken over hoe we de teruggang van planten- en dierensoorten kunnen stoppen. „Biodiversiteit is de basis voor ons bestaan, het gaat ons allemaal aan.”