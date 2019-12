Politie New York extra alert op antisemitisme

De politie zal vaker aanwezig zijn in Borough Park, Crown Heights en Williamsburg in het stadsdeel Brooklyn. Ook zullen synagoges en andere plekken in de stad scherper in de gaten worden gehouden. „Iedereen die onze Joodse gemeenschap terroriseert, zal worden berecht”, schrijft De Blasio op Twitter. „Voor haat is geen plek in onze stad.”

Bij een van de incidenten werd een 65-jarige Joodse man geschopt en geslagen door een belager, meldt CNN. Diezelfde maandag werden twee Joodse kinderen belaagd door een groep jongeren. Ook dinsdag vonden soortgelijke incidenten plaats. Afgelopen donderdag viel een 42-jarige vrouw een Joodse vrouw aan in het bijzijn van haar 3-jarige dochter.