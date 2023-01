Premium Het beste van De Telegraaf

Politieteam uitgebreid Overleden man (37) aangetroffen met mes in schouder op tafel in achtertuin woning Hoorn

Door Ilse van der Woude & Ronneke van der Genugten Kopieer naar clipboard

Onderzoek in de tuin waar het slachtoffer met een mes in de schouder werd gevonden. Ⓒ Mediahuis / Ilse van der Woude

HOORN - De dode man bij een woning aan het Boedijnhof in Hoorn blijkt te zijn aangetroffen in de achtertuin, met een mes in de schouder en zijn hoofd op een zak met aarde. Het onderzoek naar het misdrijf is in volle gang.