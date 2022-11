Opvang krijgt pakketje met levende schildpad opgestuurd

Volgens de dierenopvang zat de schildpad - in een handdoek omwikkeld - in zijn eigen urine, zo meldt Omroep Friesland. „We krijgen hier wel vaker een pakketje voor de deur waar mensen dan eten in opsturen. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt de stomverbaasde Gerard van der Wijk van stichting Schildpaddenopvang Nederland tegen de omroep. Het beestje maakt het niet bepaald goed. „Deze heeft een flinke longontsteking te pakken. Bij schildpadden is dat levensbedreigend. Daarom krijgt hij antibiotica.”

Van der Wijk zegt dat het om een geelwangschildpad gaat, die oorspronkelijk voornamelijk uit Noord-Amerika komen. „Eigenlijk is het hier net te koud voor ze om comfortabel te leven.”

Er is een doneeractie voor de schildpad in gang gezet. Er wordt getracht de afzender te achterhalen. Levende dieren op de post doen, is strafbaar in Nederland.