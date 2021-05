Italiaanse maffia runde café binnen in gerechtshof

Een stevige espresso om de dag mee te beginnen. En de maffia genoot mee. Ⓒ foto Getty Images/ iStockphoto

ROME - Dat een opgerolde maffia-clan in een Zuid-Italiaans stadje wordt verdacht van moord, afpersing, gewapende overvallen en internationale drugshandel is nog tot daar aan toe. Maar dat de clan zelfs het café binnenin het gebouw van het gerechtshof beheerde is ook in Zuid-Italië echt iets bijzonders.