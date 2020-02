Chinezen voorlopig niet naar mogelijk zwangere panda Ouwehands Dierenpark

In februari paarden de reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya voor het eerst sinds ze in Nederland zijn. Een mogelijke zwangerschap vergt bij panda’s een nauwkeurige begeleiding, aangezien het heel moeilijk is om vast te stellen of er een bevruchting heeft plaatsgehad. Het Chinese opvangcentrum, dat de beren voor vijftien jaar heeft uitgeleend aan Rhenen, heeft meer ervaring met drachtige panda’s en kan eerder signalen onderkennen die wijzen op de komst van een jong.

„De Chinezen kijken nu steeds mee met ons eigen team van ervaren dierenartsen en verzorgers. Dat er geen rechtstreeks contact mogelijk is, is lastig maar niet onoverkomelijk”, aldus De Lange. De dierentuindirecteur denkt dat op zijn vroegst in april of mei zal blijken of er een geboorte aanstaande is.