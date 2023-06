Premium Het beste van De Telegraaf

’Het enige virus dat ik iedereen gun’ Spotters zien steeds meer zeldzame vogels in ons land: ’Het blijft iets magisch’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Met zijn kleurrijke verendek is de bijeneter een aantrekkelijke vogel voor vogelspotters. Ⓒ ANP / dpa

Amsterdam - Spotters staan te popelen, want er vliegen steeds meer zeldzame vogels ons land binnen. Aanleiding is de toegenomen droogte in Zuid-Europa, waardoor de dieren ’doorreizen’ naar Nederland. „Het vogelvirus is het enige virus dat ik iedereen gun, het blijft iets magisch.”