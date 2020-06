Marker Wadden: in vier jaar tijd van slib tot paradijsje

Vogelaar en ecoloog Camilla Dreef was dolblij met de lachstern. ’Sinds 1958 niet gesignaleerd!’ Ⓒ Rias Immink

Amsterdam - In den beginne was er niets. Nou ja, niets… Een plas troebel, doods water. Dat is nog maar vier jaar geleden, nu strijken er tienduizenden vogels neer. De Marker Wadden, eilanden die uit de slibbodem verrezen. Een staaltje heroïek dat Hollandse harten laat tromroffelen. „Dit doet iets met je.”