’Bevriende miljardair overtuigde Trump om Groenland te kopen’

Trump haalde zich drie jaar geleden de woede van veel Denen op de hals toen hij voorstelde Groenland te willen kopen. „Groenland is niet te koop. Groenland is niet Deens. Groenland is Groenlands”, zei de Deense premier Mette Frederiksen er destijds over. Dat leidde tot een kleine rel met Trump, die besloot een bezoek aan Denemarken te annuleren.

In het boek The Divider: Trump in the White House, 2017-2021 komt volgens de Amerikaanse krant naar voren dat de oud-president op advies van zijn studievriend en miljardair Ronald Lauder, de voorzitter van cosmeticabedrijf Estée Lauder, Groenland wilde kopen. „Een goede vriend van mij, een echt, echt ervaren zakenman, denkt dat we Groenland kunnen krijgen”, zou Trump tegen zijn nationale veiligheidsadviseur hebben gezegd, waarna een team werd opgetuigd om de koop serieus te onderzoeken.

Wanidee

Verschillende ingewijden zeggen dat er binnen de top van de Amerikaanse regering vol verbazing werd gereageerd op het plan van Trump. Eén iemand verweet Trump „waanvoorstellingen” en adviseurs probeerden het idee niet uit te laten lekken omdat zij een diplomatieke rel vreesden.

Groenland, een eiland in het Noordpoolgebied waar zo’n 57.000 mensen wonen, is een autonoom deel van het Deense koninkrijk. Het ligt afgelegen, maar is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en wint aan strategisch belang door de opening van zeeroutes als gevolg van smeltend ijs.