In Egmond choco onder dekentje, in Limburg ijsco in zwembad

„Je ruikt de zee en waait lekker uit. Alle dagen hitte is ook niet fijn”, aldus Susan Vlasman (76) die vakantie viert in het koude Egmond. Ⓒ Anko Stoffels

EGMOND AAN ZEE/VIJLEN - Het kwik langs de Noordzeekust en op de Wadden stokt deze dagen soms op 18 tot 19 graden, terwijl in Limburg en de Achterhoek de 30 graden wordt aangetikt. Net het verschil tussen een warme chocomel onder een dekentje of een ijsco met de voetjes in het water.