Amsterdams Holocaustmonument wordt na de zomer geopend

Deze week is het 76 jaar geleden dat het vernietigingskamp Auschwitz door het Rode Leger werd bevrijd. ,,1689 dagen heeft het kamp bestaan’’, zei Jacques Grishaver, voorzitter van het Auschwitz Comité. ,,Tien dagen eerder werd begonnen om al het bewijs van het concentratiekamp te uit te wissen. Overlevenden van het kamp werden onder begeleiding naar een ander kamp gestuurd. Duizenden zijn tijdens deze dodenmars gestorven. Wie geen kracht meer had, werd ter plekke neergeschoten.’’

Link met coronarellen

De voorzitter van het Auschwitz Comité hekelde het gedrag van de relschoppers die afgelopen weken verspreid over het land actief waren. ,,Het doet me pijn dat daar mensen rondlopen met een gele ster op hun borst en kreten als 'kankjerjoden' roepen. Daar word ik echt somber van. Maar het maakt me ook strijdbaar om te vechten.’’

Ⓒ EPA

Grishaver drukte de aanwezigen in het Wertheimpark op het hart de strijd tegen antisemitisme nooit op te geven. ,,We moeten altijd blijven waarschuwen tegen racisme en uitsluiting. Hoe langer geleden het is, hoe meer deze grootste misdaad die de wereld heeft gekend, op de achtergrond raakt. Je ziet dat aan het gemak waarmee gebeurtenissen van vandaag gelijk worden gesteld aan de misdaad van toen. Laat ik optimistisch blijven. We gaan meer dan honderd jongeren helpen met een afstudeeropdracht over 'Nooit Meer Auschwitz'.’’

Vanwege het coronavirus was er dit jaar geen publiek bij de herdenking. Ook de stille tocht voorafgaand aan de herdenking ging niet door.