Column Marianne Zwagerman Wapenfabrikanten jagen met oorlog ’economie van de dood’ aan

Daar stonden ze weer voor de camera’s in Brussel donderdag: Macron, Trudeau, Von der Leyen, Johnson, Biden. Twee jaar geleden zagen ze in de coronacrisis nog ’a great opportunity to build back better’, maar in plaats van bouwen worden nu steden en mensenlevens verwoest in Oekraïne.