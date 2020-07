Vrouw slaat hondje dood met dweilstok

Toen de vrouw met de dweil de urine wilde opruimen, gaf ze de Pomeriaan een tik. Dat overleefde het dier niet, zo meldt wijkagent Jaap de Groot op Instagram.

De vrouw is aangehouden en moet zich later voor de rechter verantwoorden. Een andere hond die in huis aanwezig was, een chihuahua, is door medewerkers van de Dierenambulance meegenomen.