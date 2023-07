’Nederlandse toerist poept op slapende man’

In het filmpje trekt de jonge man zijn broek naar beneden om vervolgens op het hoofd van het nietsvermoedende slachtoffer zijn behoefte te doen. Dat deed hij tot zeker tweemaal toe, terwijl hij door vermoedelijk een vriend gefilmd wordt.

Wie de slapende man is, is niet duidelijk. Ook de vermeende Nederlandse toeristen zijn niet geïdentificeerd. De beelden zijn wel begeleid met een tekst, die het Nederlandse karakter van de makers verraadt: ’Dit is het ziekste wat ik ooit heb meegemaakt’. Ook wanneer het incident precies heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk.

Mallorca wil juist het ’zuiptoerisme’ aanpakken. Hotelhouders pleiten voor een hardere aanpak van toeristen die zich misdragen door forse boetes uit te delen. Ze vinden dat er meer handhaving op straat moet komen en een verbod op alcohol drinken in het openbaar.