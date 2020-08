Noodlot slaat twee keer toe bij gezin: dochter (5) verdrinkt, pasgeboren zoon overlijdt

„Mijn echtgenote was hoogzwanger toen onze dochter verdronk”, zo laat Tarek weten aan Het Nieuwsblad. „Door de shock van haar overlijden ontstonden er complicaties tijdens de zwangerschap. Ons zoontje Aiman werd geboren, maar stierf vijf dagen later in het ziekenhuis.”

De familie heeft inmiddels de hulp van een advocaat ingeroepen om hen te helpen in hun zoektocht naar antwoorden rondom de dood van Fida. „Ik wil weten hoe mijn dochter in het water is beland. Ik wil ook alle camerabeelden kunnen bekijken.”