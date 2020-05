’Nieuwe vulkaan ontdekt in Nederlandse deel Noordzee’

De vulkaan ligt honderd kilometer ten noorden van Texel en is bij toeval ontdekt, schrijft de NOS. Michiel van der Meulen van de Geologische Dienst vertelt dat de vulkaan is omgedoopt tot Mulciber, een Romeinse god voor vuur en vulkanen.

Mulciber werd ontdekt door afwijkingen in het magnetisch veld van de bodem toen onderzoeksinstituut TNO zocht naar geschikte plekken voor mogelijke gaswinning. Het gaat om de tweede vulkaan in Nederland. Eerder werd op de Waddenzee een oude vulkaan gevonden.

Van der Meulen is in zijn nopjes. „Hoe vaak maak je nou mee in je carrière dat je een naam mag bedenken voor een vulkaan? De Noordzee en de geologische afzettingen erin lijken voor mij op het lezen van een spannend boek. Het grote verhaal denken we nu wel te kennen. Maar als je het herleest, worden personages en verhaallijnen steeds duidelijker. Deze ontdekking draagt dus bij aan de algemene kennis die er is over onze leefomgeving.”

De vulkaan is overigens volledig inactief en zal dat ook blijven, zo bevestigt de Dienst.