Keijzer tegen CDA-leden: kies Omtzigt

In de eerste ronde, waar ook nog eens een hertelling nodig was omdat het stemsysteem niet helemaal betrouwbaar bleek, had geen van de kandidaten meer dan de benodigde helft van de stemmen vergaard. Favoriet Hugo de Jonge bleef steken op 48,7 procent van de stemmen. Omtzigt kreeg 39,7 procent. Keijzer had te weinig stemmen om door te gaan naar de volgende stemronde, waarvan de uitslag woensdag bekend wordt.

„Ik wil niet duiken”, verklaarde Keijzer. „Als mij wordt gevraagd wie ik de beste kandidaat vind voor het lijsttrekkerschap, dan zeg ik dat gewoon. Als íemand heeft laten zien hoe je praktisch voor mensen kunt opkomen, dan is hij het.” Dat hij geen ervaring heeft met leiderschap, vindt Keijzer geen bezwaar. „Hij heeft in de Raad van Europa leiderschap getoond door schandalen aan het licht te brengen waar zelfs een regering van een ander land om is afgetreden. En als je voor een baan alleen maar iemand kiest die het al eens gedaan heeft, komen we nooit een stap verder.”

Volendam

De Jonge toonde zich niet geïntimideerd door de steun van staatssecretaris Keijzer aan zijn concurrent Omtzigt. Of hij in Volendam campagne gaat voeren, de thuisstad van Keijzer? „Goed idee!” Toch zal hij bij de eindsprint niet opeens een ander verhaal gaan vertellen. „We zijn een partij van het midden. Daar kunnen we tegenstellingen overwinnen.”

Omtzigt hield zijn dankwoord kort: „We gaan gewoon nog even door.”

