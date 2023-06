Tientallen monumenten voor overleden kankerpatiënten vernield in Dronten: ’Zeer triest’

„Een zeer trieste zaak”, noemt een woordvoerder van de politie de vernielingen. „Vrijwel alle glasplaten zijn kapotgeslagen. We vermoeden puur uit vernielzucht.” De politie laat weten de zaak hoog op te nemen en roept mensen die iets gehoord of gezien hebben op zich te melden via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem.

Het Koningin Wilhelminabos werd in 1999 door Staatsbosbeheer en de Stichting Nationale Boomfeestdag aangeboden aan KWF kankerbestrijding dat toen 50 jaar bestond. In het bos bevindt zich een gedenkplek met glaspanelen waarop namen staan van dierbaren die aan kanker zijn overleden. Van het ere-monument zijn in de nacht van zondag op maandag ruim zestig panelen vernield. De ontdekking werd maandagmiddag gedaan.

Slechts twee platen staan nog overeind, meldt een woordvoerder van KWF Kankerbestrijding vanaf de locatie. „Ik ben er stil van. We snappen niet dat iemand zoiets kan doen. Twee nietsvermoedende stellen die hier net waren, zijn zwaar in shock van hetgeen zij aantroffen. Dit is normaal gesproken een plaats die warmte en troost biedt. Nu is het heel verdrietig hier.”

Nabestaanden

De woordvoerster van KWF bevestigt dat er aangifte is gedaan en geeft aan mee te leven met de nabestaanden. „We hopen dat de daders snel gevonden worden.”

In 2006 werden er ook al eens glaspanelen vernield in het bos. Het ging toen om twee platen waarop een gedicht stond. De dader is voor zover bekend nooit gevonden.

