Ruzie in Italië over dure onderzeeërs

Nieuwe onderzeeërs kan Italië eigenlijk niet meer betalen.

ROME - Er is in Italië ophef ontstaan over de aanschaffing van twee onderzeeërs voor 1,3 miljard euro door de Italiaanse marine van scheepsbouwer Fincantieri. De beslissing was vorig jaar genomen door de regering-Conte en werd daarna in oktober vorig jaar door het parlement in Rome goedgekeurd, dus nog ver voordat het coronavirus in Italië was gekomen. Het contract is nog niet afgerond.