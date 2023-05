Man uit Baarn hoeft omgekeerde vlaggen niet weg te halen

De voorzieningenrechter vindt bovendien dat de provincie in dit geval geen goede afweging heeft gemaakt over de inperking van de vrijheid van meningsuiting. „Dat de vlaggen een tijd lang zijn gedoogd is geen goede reden om nu wél op te treden.”

De provincie Utrecht had de inwoner van Baarn in april laten weten dat hij de vlaggen moest verwijderen. Als hij dit niet deed, zou hij een dwangsom van 1000 euro per week moeten betalen. De man maakte bezwaar bij de provincie en vroeg de voorzieningenrechter de dwangsom te schorsen.