Amerikaanse burger gedood in bezet Palestijns gebied

Ⓒ ANP / Associated Press

TEL AVIV - In Jericho op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever is een Israëliër gedood die ook Amerikaans burger was. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, en overleed daar aan zijn verwondingen.