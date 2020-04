Europol: forse toename cybercrime door coronavirus

Ⓒ 123RF

DEN HAAG - De coronapandemie en de lockdownmaatregelen van overheden leiden in de Europese Unie tot een toename van cybercrime, staat in een rapport van Europol. Volgens de onderzoeks- en samenwerkingsorganisatie van Europese politiediensten komen er ook meer namaakproducten in omloop, wordt er meer fraude gepleegd en vinden oplichting, diefstal en vermogensdelicten vaker plaats.